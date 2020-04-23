Малиновский: Мне нравится АПЛ, но сейчас нет никаких предпосылок, чтобы это обсуждать

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский ответил на вопрос относительно своего переезда в АПЛ, дав понять, что пока что не собирается в "Вест Хэм", который интересовался игроком.

"Я не думаю, что клубы сейчас волнуют трансферы. Что касается Англии, то мы с "Аталантой" там проводили сборы, сыграли 3 матча. Атмосфера там шикарная.

Мне нравится АПЛ, но не думаю, что стоит это обсуждать. Нет никаких предпосылок по этому поводу", - сказал Малиновский.