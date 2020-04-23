Малиновский: Мне нравится АПЛ, но сейчас нет никаких предпосылок, чтобы это обсуждать
Хавбек, судя по всему, остается в Бергамо
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский ответил на вопрос относительно своего переезда в АПЛ, дав понять, что пока что не собирается в "Вест Хэм", который интересовался игроком.
"Я не думаю, что клубы сейчас волнуют трансферы. Что касается Англии, то мы с "Аталантой" там проводили сборы, сыграли 3 матча. Атмосфера там шикарная.
Мне нравится АПЛ, но не думаю, что стоит это обсуждать. Нет никаких предпосылок по этому поводу", - сказал Малиновский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Petric (Dnipro)
23.04.2020 в 20:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...