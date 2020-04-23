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Малиновский: Мне нравится АПЛ, но сейчас нет никаких предпосылок, чтобы это обсуждать

Наши за границей
(2 голосов)

Хавбек, судя по всему, остается в Бергамо

Малиновский: Мне нравится АПЛ, но сейчас нет никаких предпосылок, чтобы это обсуждать
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский ответил на вопрос относительно своего переезда в АПЛ, дав понять, что пока что не собирается в "Вест Хэм", который интересовался игроком.

"Я не думаю, что клубы сейчас волнуют трансферы. Что касается Англии, то мы с "Аталантой" там проводили сборы, сыграли 3 матча. Атмосфера там шикарная.

Мне нравится АПЛ, но не думаю, что стоит это обсуждать. Нет никаких предпосылок по этому поводу", - сказал Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Роксана Малиновская
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Petric (Dnipro)
23.04.2020 в 20:45
Вот и молодец. Понимает что один хороший сезон не повод для "звездизма". Ну и как по мне АПЛ это не его...
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