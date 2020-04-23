Шаблий: Ярмоленко всем докажет, что он нужен Вест Хэму

Агент украинского вингера "Вест Хэма" Вадий Шаблий прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста в другой клуб.

"Не знаю, откуда берутся все эти новости, но мы, общаясь с клубом, ни разу не поднимали данную тему. И Андрею никто об этом не говорил.

Сейчас он уже полностью здоров и, будучи максимально мотивированным, готовится к возобновлению чемпионата Англии. Думаю, Ярмоленко докажет и новому тренеру, и всем остальным, что он нужен "Вест Хэму". Для сборной Украины, уверен, это тоже очень важно", - сказал Шаблий.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний Ярмоленко сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, при этом долгое время украинец восстанавливался после травмы.