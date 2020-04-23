Артем Кравец: Если я буду нужен Динамо - всегда готов помочь родному клубу

Бывший нападающий “Динамо” Артем Кравец, который ныне является игроком турецкого “Кайсериспора”, рассказал о возможности возвращения в Украину и киевский клуб.

"Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверенности нет, может быть, летом уеду в другую страну, а может, останусь в Турции. Здесь не смотрят на возраст, а исключительно на качество твоего футбола и твою подготовку. На данный момент планов покидать Турцию нет, но все может измениться в любой момент. Никто не знает, что произойдет в жизни завтра или даже через час.

Возвращаться в Украину в планах не было, но, опять-таки, все может поменяться. “Динамо” - это клуб топ-уровня, в котором сейчас идет перестройка, больше доверяют молодым. Думаю, это правильно. Возвращаться и занимать чье-то место - однозначно нет. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен - всегда готов помочь родному клубу, в котором провел половину жизни.

Смотрю все матчи киевского “Динамо”, переживаю за ребят и результаты. Дай Бог, этап перестройки в ближайшее время подойдет к концу, ребята будут показывать лучшие результаты, становиться чемпионами и выигрывать Кубки Украины. Искренне им этого желаю", - сказал Кравец.