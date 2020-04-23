Дулуб: Процентов 70 чемпионства Динамо-Брест — заслуга Милевского

Бывший тренер львовских "Карпат" и одесского "Черноморца" Олег Дулуб поделился мнением относительно игры украинских легионеров "Динамо" (Брест).

"Александр Нойок — один из лучших игроков чемпионата Беларуси, на своей позиции так точно. Говорят, что его хотят натурализовать и заиграть за сборную Беларуси. Я положительно отношусь к натурализации, она создает конкуренцию внутри рынка, заставляет развиваться белорусским игрокам.

Хачериди? Я не пересекался с Женей по работе, но, похоже, у него такой характер — взрывной. Для него ведь это не новый опыт такого поведения

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Процентов 70 чемпионства "Динамо-Брест" — заслуга Милевского. Он очень хорошо влиял на команду в раздевалке. Он был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона. Я к нему прекрасно отношусь. Это чемпионство было очень важным как и для "Динамо", так и для самого Милевского", - сказал Дулуб.