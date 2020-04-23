Малиновский: Если сезон не доиграть, то следующего вообще может не быть

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский высказался относительно возможной доигровки сезона, который сейчас прерван в связи с пандемией коронавируса.

"Если сезон не доиграть, то в следующем сезоне вообще может не быть футбола.

Клубы несут финансовые потери, им нужно платить зарплаты. Футбол - это не только команды и игроки. В этой структуре работают миллионы людей. Из-за больших потерь некоторые клубы могут просто исчезнуть.

Нужно соблюдать все меры безопасности, предоставить возможность телевидению и журналистам освещать матчи, но доиграть сезон", - сказал Малиновский.