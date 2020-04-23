Малиновский: Если сезон не доиграть, то следующего вообще может не быть
Хавбек надеется, что сезон в Италии смогут доиграть
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский высказался относительно возможной доигровки сезона, который сейчас прерван в связи с пандемией коронавируса.
"Если сезон не доиграть, то в следующем сезоне вообще может не быть футбола.
Клубы несут финансовые потери, им нужно платить зарплаты. Футбол - это не только команды и игроки. В этой структуре работают миллионы людей. Из-за больших потерь некоторые клубы могут просто исчезнуть.
Нужно соблюдать все меры безопасности, предоставить возможность телевидению и журналистам освещать матчи, но доиграть сезон", - сказал Малиновский.
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Источник:УАФ
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