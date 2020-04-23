Шахтер Вернидуба разместил на сайте службы занятости Беларуси вакансии на должность тренера команды

Солигорский "Шахтер", главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, разместил на сайте Государственной службы занятости Беларуси вакансии на должность тренера команды

Вакансия открыта для трех новых специалистов.

Требования к кандидатам – опыт работы в командах высшей лиги или иностранных государств.

Следует отметить, что размещение вакансии на сайте службы занятости – требование белорусского законодательства для приема на работу иностранца.

Напомним, что Вернидуб принял "Шахтер" перед началом нынешнего сезона. После 5-ти туров команда занимает 13-е место с 5 очками.