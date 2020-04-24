Клуб Вернидуба объяснил появление объявления вакансии тренера на сайте службы занятости
Поиск физиотерапевта
Белорусский "Шахтер" из города Солигорск сообщил, что ищет тренера-физиотерапевта.
Поиск, сообщили в клубе, продолжается еще с января и объявление обновляется раз в месяц.
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Правда, как видно из самого объявления на сайте службы занятости, там не указано, что речь идет именно о физиотерапевте и есть не одна, а 3 вакансии.
Кроме физиотерапевта на сайте службы занятости идет поиск и тренера для СДЮШОР того же солигорского "Шахтера".
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Источник:Твіттер білоруського Шахтаря
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