Клуб Вернидуба объяснил появление объявления вакансии тренера на сайте службы занятости

Белорусский "Шахтер" из города Солигорск сообщил, что ищет тренера-физиотерапевта.

Поиск, сообщили в клубе, продолжается еще с января и объявление обновляется раз в месяц.

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Правда, как видно из самого объявления на сайте службы занятости, там не указано, что речь идет именно о физиотерапевте и есть не одна, а 3 вакансии.

Кроме физиотерапевта на сайте службы занятости идет поиск и тренера для СДЮШОР того же солигорского "Шахтера".