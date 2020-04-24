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Кравец заметил разницу в карантине Украины и Испании и рассказал о штрафе за его нарушение в машине

Наши за границей
(1 голосов)

Все жестче

Кравец заметил разницу в карантине Украины и Испании и рассказал о штрафе за его нарушение в машине
Новина українською

Украинский латераль испанского "Луго" с Сегунды Василий Кравец как и все футболисты проводит карантин дома и выходит только за продуктами.

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом в Испании, по словам Василия, в центре страны, в Мадриде. А он проживает в 500 от столицы.

Карантин в Испании гораздо жестче, чем в Украине, видит Кравец.

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На улице все обязаны ходить в масках, пытаться находиться на расстоянии друг от друга и выгуливать собак подальше от других людей.

А моего знакомого полиция прилично оштрафовала за то, что в его автомобиле был еще один человек.

То есть, даже в машине должен быть только водитель, если это касается частных авто.

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В статье: Чемпионат Испании Сегунда штраф Луго Василий Кравец карантин
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