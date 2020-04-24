Кравец заметил разницу в карантине Украины и Испании и рассказал о штрафе за его нарушение в машине
Все жестче
Украинский латераль испанского "Луго" с Сегунды Василий Кравец как и все футболисты проводит карантин дома и выходит только за продуктами.
Самая тяжелая ситуация с коронавирусом в Испании, по словам Василия, в центре страны, в Мадриде. А он проживает в 500 от столицы.
Карантин в Испании гораздо жестче, чем в Украине, видит Кравец.
На улице все обязаны ходить в масках, пытаться находиться на расстоянии друг от друга и выгуливать собак подальше от других людей.
А моего знакомого полиция прилично оштрафовала за то, что в его автомобиле был еще один человек.
То есть, даже в машине должен быть только водитель, если это касается частных авто.