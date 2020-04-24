Пока Кравец устраивает расстрелы вместе с Зинченко, Луго обещает вот-вот начать тренировки

Василий Кравец, украинский фланговый игрок испанского "Луго" из Сегунды, рассказал о своих тренировках, восстановлении групповых занятий в команде.

- Тренироваться у тебя получается?

- Да, но только дома. Нам прислали программу тренировок, и мы придерживаемся графика.

- А пробежки?

- Все закрыто, поэтому без вариантов.

- А что вообще говорят о восстановлении соревнований в Испании?

- Никто никаких дат не называет. Что касается "Луго", то пока ходят только слухи, что мы вот-вот начнем тренироваться на базе (улыбается). Я не могу ответить на этот вопрос.

- Как коротаете время дома?

- Да ничего, стараюсь не унывать. Вот играю в команде с Зинченко и Зубковым в Counter-Strike. Наши результаты вполне нормальные (улыбается).

- Ты это тяжелое находишься в Испании. Какие твои перспективы?

- Не вижу смысла падать духом. Верю, что вскоре эпидемия отступит и мы все вернемся к нормальной жизни. Насколько я знаю, в той же Испании есть предпосылки к лучшему.