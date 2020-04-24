Ожидаемая дуэль украинцев. Динамо Бр - Шахтер С. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Неприятным звоночком стало для Юрия Вернидуба объявление о вакансии на должность тренера "Шахтера". Скорее всего, клуб ищет помощников, кресло главного тренера останется нетронутым, но это пока, кредит доверия к украинскому специалисту может исчерпаться в ближайшее время. Результаты "горняков" не радуют – четыре последних матча без побед, два из них проиграны. Руководство клуба наверняка не хочет остаться у разбитого корыта и думает о вариантах реконструкции команды.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 6-й тур

Стадион: ГОСК Брестский (Брест)

Динамо Брест 19:00 Шахтер Солигорск

Телетрансляция – Спорт 1

"Динамо" Брест также не радует своих болельщиков, сложнейшее начало чемпионата и всего десятое место в турнирной таблице. Не хватает стабильности и дисциплины, в прошлом туре пять желтых и две красных карточки у "динамовцев". Как и "Шахтер", который неделю назад уступил "Слуцку" (1:2), брестчане в прошлом туре также проиграли. "Витебск" оказался сильнее (0:1).

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Команда Милевского и Нойка недавно, 8 апреля, в Кубке Беларуси разобралась с "Шахтером" 2:0. Сейчас "Динамо" выглядит фаворитом и настраивается только на победу. При всех плюсах и минусах все же меньше проблем у брестского клуба, разве только гостей из Солигорска прорвет, ведь они создают невероятное количество голевых моментов и никак не могут их реализовать. Всего один забитый гол в четырех последних матчах.

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В шестом туре встречаются первая и третья команды прошлого сезона в Высшей белорусской лиге, которые провалили начало нового сезона. Впрочем, впереди еще много матчей, плотность в таблице дает возможность все наверстать в ближайших турах. В прошлом чемпионате "Динамо" и "Шахтер" обменялись ничьими 1:1 и 0:0, приблизительно равны по классу эти соперники. Хотя в 2018-м году солигорская команда в гостях обыграла брестчан 3:1.

Есть и украинский подтекст у этого противостояния – кто окажется сильнее – Вернидуб или Милевский и Нойок? Конечно, не сыграет Хачериди, получивший скандальную красную карточку неделю назад, но это не ключевая потеря для хозяев. Поэтому вряд ли будет определен победитель в центральной дуэли 6-го тура Высшей лиги. Прогноз: ничья 1:1.