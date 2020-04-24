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Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 15 тысяч гривен

Наши за границей
(1 голосов)

Официальное решение белорусской федерации

Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 15 тысяч гривен
Новина українською

В Беларуси состоялось заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ, на котором рассматривалось и удаление украинского защитника "Динамо-Брест" Евгения Хачериди в матче с "Витебском" (0:1).

По итогам заседания, Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 1350 белорусских рублей (около 14 900 гривен – прим.).

Массажист команды Сергей Лапицкий, который оскорблял арбитров нецензурной бранью и угрожал физической расправой, пропустит 3 матча и заплатит 810 рублей (около 8 950 гривен – прим.).

Также "Динамо" оштрафовано на 810 рублей за недостойное поведение клуба.

Напомним, что на 85-й минуте матча Хачериди был удален за удар ногой игрока соперника. После матча Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, а также дал в СМИ резонансное интервью по итогам матча, хотя позже в комментарии официальному сайту брестчан принес свои извинения.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
АБФФ

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
24.04.2020 в 18:32
ХАХА. 15 тисяч гривен. Вот это наказали парня жестко...Я аж испугался, на что он будет жить следующий месяц...
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