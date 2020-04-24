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Михайличенко: Для меня было большой удачей, когда Лобановский предложил работать в его тренерском штабе

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Алексей Александрович рассказал, как он вернулся в Украину из Шотландии

Михайличенко: Для меня было большой удачей, когда Лобановский предложил работать в его тренерском штабе
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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вспомнил, как в бытность игроком он переходил из "Сампдории" в шотландский "Рейнджерс", за который играл с 1991 по 1996 год.

- В Глазго у вас получилось лучше, чем в Генуе?

- Два первых сезона в "Рейнджерс" однозначно могу занести себе в актив. Они прошли на одном дыхании. После первого сезона был признан игроком года. В третьем сезоне начались проблемы со здоровьем - мне сделали одну операцию, потом другую. В четвертом вышел на поле 7 раз. Но, как ни странно, после окончания контракта Уолтер Смит предложил мне остаться в команде еще на сезон. Хотя в то время в клуб пришли Пол Гаскойн, Брайан Лаудруп, Олег Саленко. Я остался на пятый сезон, который провел уже фактически в роли дяди-наставника - передавал свой опыт молодежи.

- Остаться работать в структуре "Рейнджерс" вам не предлагали?

- Сделали предложение работать в клубной школе "Рейнджерс". Оставаться или возвращаться в Киев - для меня вопрос даже не стоял. Я не настолько хорошо знал язык, чтобы работать в клубной школе. Вернулся в Украину. Было очень много предложений заняться бизнесом. Сразу отверг - сказал, что не буду заниматься тем, в чем не сильно разбираюсь.

- В Киеве под ваше имя давали деньги?

- Скорее наоборот. Я все-таки из Шотландии приехал с деньгами. Год просто отдыхал - до того момента, пока в Киев не вернулся с Ближнего Востока Лобановский. Валерий Васильевич предложил работать в его тренерском штабе. Для меня это было просто удачей.

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В статье: Алексей Михайличенко Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
champion.com.ua

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