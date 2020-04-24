Зинченко: Жду Малиновского в Сити на место Давида Сильвы

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко с радостью воспринял идею о переезде Руслана Малиновского в АПЛ, заявив, что был бы рад видеть Руслана в составе "горожан".

"Я вообще жду его в "Сити" на место Давида Сильвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира. Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь - мы отовсюду выберемся.

Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы", - сказал Зинченко.