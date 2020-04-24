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Зинченко: Жду Малиновского в Сити на место Давида Сильвы

Наши за границей
(2 голосов)

Был бы интересный вариант

Зинченко: Жду Малиновского в Сити на место Давида Сильвы
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко с радостью воспринял идею о переезде Руслана Малиновского в АПЛ, заявив, что был бы рад видеть Руслана в составе "горожан".

"Я вообще жду его в "Сити" на место Давида Сильвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира. Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь - мы отовсюду выберемся.

Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы", - сказал Зинченко.

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В статье: Давид Силва Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2020 в 20:48
А сам куда направишься?
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