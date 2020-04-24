Зинченко: Жду Малиновского в Сити на место Давида Сильвы
Был бы интересный вариант
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко с радостью воспринял идею о переезде Руслана Малиновского в АПЛ, заявив, что был бы рад видеть Руслана в составе "горожан".
"Я вообще жду его в "Сити" на место Давида Сильвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира. Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь - мы отовсюду выберемся.
Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы", - сказал Зинченко.
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Источник:УАФ
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2020 в 20:48
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