Зинченко: Мои собаки уже говорят на английском. Они коренные манкунианцы
Александр рассказал, как он выучил английский язык
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как он изучал в Британии английский язык.
"Пацаны травят меня, когда общаюсь с ними на их же языке. Те же Уокер, Стерлинг, Стоунз не говорят на чистом английском, потому что он отличается от идеального, другие слова, которые люди сразу могут понять.
Допустим, я говорю на английском, но он не сразу поймет. У них свой акцент, сленг, более футбольный, дворовой. Конечно, когда находишься с ними четвертый год, привыкаешь к этому, точно так же общаешься с другими людьми.
За три года уже мои собаки говорят на английском. Они коренные манкунианцы", - сказал Зинченко.
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Источник:Youtube-канал UAF
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