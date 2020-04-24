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Зинченко: Мои собаки уже говорят на английском. Они коренные манкунианцы

Наши за границей
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Александр рассказал, как он выучил английский язык

Зинченко: Мои собаки уже говорят на английском. Они коренные манкунианцы
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как он изучал в Британии английский язык.

"Пацаны травят меня, когда общаюсь с ними на их же языке. Те же Уокер, Стерлинг, Стоунз не говорят на чистом английском, потому что он отличается от идеального, другие слова, которые люди сразу могут понять.

Допустим, я говорю на английском, но он не сразу поймет. У них свой акцент, сленг, более футбольный, дворовой. Конечно, когда находишься с ними четвертый год, привыкаешь к этому, точно так же общаешься с другими людьми.

За три года уже мои собаки говорят на английском. Они коренные манкунианцы", - сказал Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Youtube-канал UAF

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