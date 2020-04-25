Малиновский: Возможно, в Аталанте за апрель выплаты урежут
Не такие высокие зарплаты, поэтому пока все стабильно
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о ситуации в команде из Бергамо.
- У нас есть бонусы за выход из группы Лиги чемпионов. В "Аталанте" не такие высокие зарплаты, поэтому пока все стабильно. Возможно, за апрель выплаты урежут. Пока точных разговоров не было.
Думаю, какое бы решение не приняли, никто не будет противоречить, спорить. На данный момент ситуация стабильная, – сказал Малиновский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ukrainian Assosiation of Football
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...