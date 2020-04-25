  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский: Возможно, в Аталанте за апрель выплаты урежут
В тренде

Малиновский: Возможно, в Аталанте за апрель выплаты урежут

Наши за границей
(1 голосов)

Не такие высокие зарплаты, поэтому пока все стабильно

Малиновский: Возможно, в Аталанте за апрель выплаты урежут
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о ситуации в команде из Бергамо.

- У нас есть бонусы за выход из группы Лиги чемпионов. В "Аталанте" не такие высокие зарплаты, поэтому пока все стабильно. Возможно, за апрель выплаты урежут. Пока точных разговоров не было.

Думаю, какое бы решение не приняли, никто не будет противоречить, спорить. На данный момент ситуация стабильная, – сказал Малиновский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...