Малиновский: Возможно, в Аталанте за апрель выплаты урежут

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о ситуации в команде из Бергамо.

- У нас есть бонусы за выход из группы Лиги чемпионов. В "Аталанте" не такие высокие зарплаты, поэтому пока все стабильно. Возможно, за апрель выплаты урежут. Пока точных разговоров не было.

Думаю, какое бы решение не приняли, никто не будет противоречить, спорить. На данный момент ситуация стабильная, – сказал Малиновский.