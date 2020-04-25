Дулуб: В Беларуси отношение к Вернидубу неоднозначное, но надо дать ему время

Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб поговорил про украинцев в чемпионате Беларуси.

- Как вам игра украинцев в чемпионате Беларуси? В частности, последний фокус Евгения Хачериди.

- Мы анализировали этот эпизод в аналитической передаче на ТВ.

Он вызвал неоднозначную реакцию в футбольной среде. Судя по манере игры у Евгения, скорее всего, взрывной и импульсивный характер. Игра была довольно интересной в плане противостояния. Два центральных защитника – и Кики, и Хачериди, всю игру "обрабатывали" центрального нападающего Витебска Диего Сантоса. И в итоге это вылилось в такой вот инцидент. Перед этим был удален за вторую желтую Кики, а Евгений практически на ровном месте заработал пенальти и красную карточку. Ничего не предвещало такого финала. Как результат – поражение и пять игр дисквалификации.

- Еще один повод для украинских болельщиков следить за чемпионатом Беларуси - Юрий Вернидуб. Он не лучшим образом стартовал с солигорским Шахтером. Как оценивают его работу в вашей стране в целом и что думаете лично вы?

- Если в Беларуси, то отношение, наверное, неоднозначное. Он пришел в одну из лучших наших команд, с хорошим финансированием и подбором исполнителей – Шахтер Солигорск. Эта команда постоянно в призерах. Но Вернидубу, как тренеру нужно время. Он затеял перестройку с переходом на ромб, 4-4-2, похоже на то, что есть в Заре Скрипника. Что-то получается, что-то нет. Плюс, в команду пришло большое количество новых легионеров. Только в последних матчах Шахтер вернулся к привычной расстановке 4-2-3-1, но тоже бы не сказал, что очень удачно. Поражение и ничья в двух последних играх.

- Если проецировать на чемпионат Англии, Шахтер Солигорск – это не прямо вершина, как Ливерпуль или Ман Сити, а скорее, как Тоттенхэм?

- Скажем так, это тройка на данный момент. В силу разных причин – смена собственника, непонятная ситуация вокруг клуба, минское Динамо немного выпало из этой тройки. Получается, Динамо-Брест, БАТЭ и Шахтер – самые сильные команды последних трех-четырех лет.