Ковальчук: Динамо Брест оспорит дисквалификацию Хачериди
Ранее центрбеку дали 5-матчевый бан
Наставник "Динамо" Брест Сергей Ковальчук прокомментировал 5-матчевую дисквалификацию Евгения Хачериди за неспортивное поведение в игре с "Витебском" (0:1).
– Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей. Будете обжаловать решение? Насколько это жесткое наказание?
– Мы разговаривали с руководством клуба. Какие-то действия будут предприниматься.
– 14-е место в чемпионате после шести туров. Это как вообще для чемпиона?
– Неприятно. Понятно, что все команды теряют очки. Старт очень важен. Потеряли много очков. Понятно, что это не катастрофично. Три очка до первого места или четыре. Может, завтра чуть больше будет. Но все в наших руках. Неприятно местоположение в таблице, но не критично.
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