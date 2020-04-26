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Ковальчук: Динамо Брест оспорит дисквалификацию Хачериди

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Ранее центрбеку дали 5-матчевый бан

Ковальчук: Динамо Брест оспорит дисквалификацию Хачериди
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Наставник "Динамо" Брест Сергей Ковальчук прокомментировал 5-матчевую дисквалификацию Евгения Хачериди за неспортивное поведение в игре с "Витебском" (0:1).

– Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей. Будете обжаловать решение? Насколько это жесткое наказание?

– Мы разговаривали с руководством клуба. Какие-то действия будут предприниматься.

– 14-е место в чемпионате после шести туров. Это как вообще для чемпиона?

– Неприятно. Понятно, что все команды теряют очки. Старт очень важен. Потеряли много очков. Понятно, что это не катастрофично. Три очка до первого места или четыре. Может, завтра чуть больше будет. Но все в наших руках. Неприятно местоположение в таблице, но не критично.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
Трибуна

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