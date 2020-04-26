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Заховайло: Советую Миле перестать мучить себя и футбол

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(1 голосов)

Увидел пляжный футбол в темпе Милевского, то есть стоя

Заховайло: Советую Миле перестать мучить себя и футбол
Новина українською

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал победу солигорского "Шахтера" над "Динамо" Брест 2:0 в шестом туре чемпионата Беларуси.

"Сегодня пришлось смотреть белорусский футбол. Была мотивация. Обе команды будут играть в еврокубках, да и творчество Вернидуба хотелось оценить.

Начну с Бреста. Увидел пляжный футбол в темпе Милевского, то есть, — стоя. Редко увидишь ситуацию в современном футболе, когда в быструю атаку команда убегает шесть в два. Имел место даже такой "треш", но команда Вернидуба умудрялась не реализовывать.

"Шахтёр" Вернидуба явно имеет проблемы с билд-аппом, да и в позиционной игре, честно говоря, "гавкает" на мяч. Я вижу проблемы в комплектации команды. Многие игроки не соответствует модельным показателям, играя на тех или иных позициях.

Итого... Увидел некакешный футбол. Поздравляю Вернидуба с победой, и советую Миле перестать мучить себя и футбол, и заняться творчеством в Ютуб", - написал Заховайло в Facebook.

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В статье: Артем Милевский Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Вячеслав Заховайло Динамо (Брест)
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
26.04.2020 в 12:17
Очередной смешнойэксперт. Ну перестанет Миля играть, команда победит что ли???
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0
0
oda1979 (Запорожье)
26.04.2020 в 12:18
враз побежит что ли?
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ВЛАДИМИР ФКМЗ (ЗАПОРОЖЬЕ)
26.04.2020 в 11:39
Три голевых он вчера сделал, а то что коллеги ватные это да.. На опыте еще 2 сезона сможет
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
26.04.2020 в 11:11
Как видим по результатам прошлого сезона, для чемпионата Беларуси пляжный футбол Мили в самый раз.
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+3
0


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