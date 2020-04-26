Заховайло: Советую Миле перестать мучить себя и футбол

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал победу солигорского "Шахтера" над "Динамо" Брест 2:0 в шестом туре чемпионата Беларуси.

"Сегодня пришлось смотреть белорусский футбол. Была мотивация. Обе команды будут играть в еврокубках, да и творчество Вернидуба хотелось оценить.

Начну с Бреста. Увидел пляжный футбол в темпе Милевского, то есть, — стоя. Редко увидишь ситуацию в современном футболе, когда в быструю атаку команда убегает шесть в два. Имел место даже такой "треш", но команда Вернидуба умудрялась не реализовывать.

"Шахтёр" Вернидуба явно имеет проблемы с билд-аппом, да и в позиционной игре, честно говоря, "гавкает" на мяч. Я вижу проблемы в комплектации команды. Многие игроки не соответствует модельным показателям, играя на тех или иных позициях.

Итого... Увидел некакешный футбол. Поздравляю Вернидуба с победой, и советую Миле перестать мучить себя и футбол, и заняться творчеством в Ютуб", - написал Заховайло в Facebook.