Караваев: Хачериди в своем репертуаре. Когда Женя выходит на поле, он как в другом мире
Александр поделился мыслями насчет последнего удаления Евгения
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал дисквалификацию защитника "Динамо" Брест - Евгения Хачериди.
"Женя в своем репертуаре. Когда он выходит на поле, он как в другом мире, все переворачивается. Общались с ним – адекватный, простой парень. Обо всем можно пообщаться.
А когда выходит на поле - то полностью в игре, бывают непонятные моменты. Он их объяснить сам не может. Уверен, он это делает не специально, не со зла. Наверное, сильно большой азарт в игре, все это эмоции", – рассказал Александр Караваев.
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Источник:Football Hub
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