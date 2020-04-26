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Караваев: Хачериди в своем репертуаре. Когда Женя выходит на поле, он как в другом мире

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Александр поделился мыслями насчет последнего удаления Евгения

Караваев: Хачериди в своем репертуаре. Когда Женя выходит на поле, он как в другом мире
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Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал дисквалификацию защитника "Динамо" Брест - Евгения Хачериди.

"Женя в своем репертуаре. Когда он выходит на поле, он как в другом мире, все переворачивается. Общались с ним – адекватный, простой парень. Обо всем можно пообщаться.

А когда выходит на поле - то полностью в игре, бывают непонятные моменты. Он их объяснить сам не может. Уверен, он это делает не специально, не со зла. Наверное, сильно большой азарт в игре, все это эмоции", – рассказал Александр Караваев.

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В статье: Евгений Хачериди Александр Караваев Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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Источник:
Football Hub
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