Ювентус поздравил Александра Заварова с днем рождения

Сегодня украинскому полузащитнику киевского "Динамо" и туринского "Ювентуса" Александру Заварову исполнилось 59 лет.

Итальянский клуб в своем твиттер поздравил хавбека с праздником. В составе "Юве" Заваров завоевал Кубок УЕФА и Кубок Италии.

С "Динамо" Александр Заваров дважды выиграл чемпионат СССР, два раза Кубок СССР и ещё взял два Суперкубка СССР. Также в составе киевлян стал обладателем Кубка обладателей кубков 1986-го года. А со сборной СССР дошел до финала Евро-1988.