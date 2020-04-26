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Ювентус поздравил Александра Заварова с днем рождения

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В составе "Юве" украинец выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии

Ювентус поздравил Александра Заварова с днем рождения
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Сегодня украинскому полузащитнику киевского "Динамо" и туринского "Ювентуса" Александру Заварову исполнилось 59 лет.

Итальянский клуб в своем твиттер поздравил хавбека с праздником. В составе "Юве" Заваров завоевал Кубок УЕФА и Кубок Италии.

С "Динамо" Александр Заваров дважды выиграл чемпионат СССР, два раза Кубок СССР и ещё взял два Суперкубка СССР. Также в составе киевлян стал обладателем Кубка обладателей кубков 1986-го года. А со сборной СССР дошел до финала Евро-1988.

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В статье: Александр Заваров Ювентус (Италия)
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