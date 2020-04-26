Кравец: Барса хотела меня взять в аренду на год. Но я не хотел быть использованным

Украинский защитник "Луго" Василий Кравец рассказал, что его приглашали в свое время в "Барселону".

"Да, было такое. Я разговаривал с Эриком Абидалем. Он сказал, что они выбрали меня из-за наличия класса и подходящего возраста. Сказали, что если Жорди Альба и второй левый защитник - Хуниор Фирпо здоровы, я буду играть за "Барселону" Б, а если кто-то сломается – за первую команду.

Они хотели взять меня на год в аренду. Я не хотел быть использованным. Я не желаю Альбе и Фирпо зла или получения травм, но мне нужен был факт подтверждения повреждения. Я так не могу. Если я иду в команду, то я иду туда играть. У меня бы не было шансов, они взяли пацана в аренду, тем более украинца. У них был только один украинец – Дмитрий Чигринский. И то с ним там что-то не вышло. Меня берут в аренду с правом выкупа за 5 миллионов евро. Это нереально.

Я сказал Абидалю, что готов идти в "Барселону" хоть пешком, только купите меня. И все – я уже там. Они сказали, что нужно подумать. Пока они думали, я уже решил, что в аренду не пойду.

Я бы числился игроком "Барселоны" Б. Пацаны из этой команды, которые перешли в "Леганес", все один до одного сказали мне, что лучше не идти. Если ты идешь тренироваться даже с первой командой, к тебе относятся как к фишке. Тебя просто ставят и говорят "стой". Это вся тренировка: за 40 минут ты раз коснешься мяча и сделаешь один рывок. Я это услышал и решил, что у меня нет желания туда идти.

Я представляю, насколько круто тренироваться вместе с Месси, но я просто хочу играть. Пацаны из "Барселоны" Б, которая выступает в сегунде Б, говорили, что единственное нормальное поле только у них.

Возле нашего тренера жил один агент, это он мне предложил выпить кофе и сказал, что со мной хотят поговорить. Я сказал клубу, что я не хочу переходить, поэтому меня попросили с ним поговорить. Он сказал, что сейчас мне позвонит какой-то директор "Барсы". Этот директор рассказал мне все условия и сказал, что Абидаль хочет поговорить со мной. Эрик спросил, знаю ли я его. А потом спросил, какой у него цвет кожи. Я сказал, что черный, и мы начали смеяться. Он ответил: "Правильно. Значит, мир меня еще не забыл. Молодое поколение помнит". Начал мне все рассказывать, а я ему ответил, что так-то и так-то.

Они меня как бы брали на понт, мол, это "Барселона" – надо уже говорить. Эта спешка мне не нравилась. Они сказали, что у них были 50 кандидатов, но выбрали меня. Я сказал выбрать другого.

Условия предлагали такие же. Я говорил, дайте мне меньшую зарплату, но выкупите. Что для "Барселоны" 5 миллионов?", – рассказал Василий Кравец.