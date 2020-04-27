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Кравец: В Карпатах условия лучше, по сравнению с Луго, и с Леганесом

Наши за границей
(1 голосов)

В плане инфраструктуры

Кравец: В Карпатах условия лучше, по сравнению с Луго, и с Леганесом
Новина українською

Украинский латераль (левый защитник) "Леганеса" с Примеры Василий Кравец, выступающий на правах аренды за "Луго" в Сегунде, сравнил инфраструктуру двух своих испанских клубов и львовских "Карпат", где играл раньше.

- В "Луго" одна раздевалка, один маленький тренировочный зал и одно тренировочное поле. Все!

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Раздевалка вообще такая, наверное, со времен основания клуба (1953 год - ред.). На нашем футбольном поле играет еще и дубль, убивают газон ужасно.

В "Карпатах" условия лучше, чем не только в "Луго", но и в "Леганесе". Тренировочный зал, два поля, две сауны, комната отдыха, бассейн.

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В статье: Луго Леганес Василий Кравец
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Комментарии (1)
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cavo37
27.04.2020 в 13:06
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Конфуцій (Львів)
27.04.2020 в 10:06
Повертайся, які питання))
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