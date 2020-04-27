Кравец: В Карпатах условия лучше, по сравнению с Луго, и с Леганесом
В плане инфраструктуры
Украинский латераль (левый защитник) "Леганеса" с Примеры Василий Кравец, выступающий на правах аренды за "Луго" в Сегунде, сравнил инфраструктуру двух своих испанских клубов и львовских "Карпат", где играл раньше.
- В "Луго" одна раздевалка, один маленький тренировочный зал и одно тренировочное поле. Все!
Раздевалка вообще такая, наверное, со времен основания клуба (1953 год - ред.). На нашем футбольном поле играет еще и дубль, убивают газон ужасно.
В "Карпатах" условия лучше, чем не только в "Луго", но и в "Леганесе". Тренировочный зал, два поля, две сауны, комната отдыха, бассейн.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Інстаграм Романа Бебеха
Новости по теме
- 21:10 Киберспорт Зинченко, Зубков и Кравец проиграли команде Кокорина в полуфинале турнира по CS:GO
- 10:55 Украинские Кравец заметил разницу в карантине Украины и Испании и рассказал о штрафе за его нарушение в машине
- 11:55 Украинские Пока Кравец устраивает расстрелы вместе с Зинченко, Луго обещает вот-вот начать тренировки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo37
27.04.2020 в 13:06
Ответить
0
0
Конфуцій (Львів)
27.04.2020 в 10:06
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...