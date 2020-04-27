Кравец: В Карпатах условия лучше, по сравнению с Луго, и с Леганесом

Украинский латераль (левый защитник) "Леганеса" с Примеры Василий Кравец, выступающий на правах аренды за "Луго" в Сегунде, сравнил инфраструктуру двух своих испанских клубов и львовских "Карпат", где играл раньше.

- В "Луго" одна раздевалка, один маленький тренировочный зал и одно тренировочное поле. Все!

Раздевалка вообще такая, наверное, со времен основания клуба (1953 год - ред.). На нашем футбольном поле играет еще и дубль, убивают газон ужасно.

В "Карпатах" условия лучше, чем не только в "Луго", но и в "Леганесе". Тренировочный зал, два поля, две сауны, комната отдыха, бассейн.