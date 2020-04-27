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Вернидуб: В Беларуси шикарный чемпионат. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем

Наши за границей
(1 голосов)

В футбол в Европе играют только в Беларуси

Вернидуб: В Беларуси шикарный чемпионат. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем
Новина українською

Украинский тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб высказался относительно качества белорусского первенства.

"В Беларуси в этом году чемпионат шикарный. Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это ж класс.

Пишут, мол, нету футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Я всегда удивлялся и мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе чемпионат всегда до последнего тура, до последнего тура там решается первое, второе и третье место.

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А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них супер чемпионат… Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск)
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Комментарии (9)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.04.2020 в 18:38
Не думал, что Вернидуб так быстро поддастся Лукашенкивским мантрам))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2020 в 18:54
На чиєму возі їдеш, того й пісню співай.
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0
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Dnepr-75 (Днiпро)
27.04.2020 в 18:24
Еле ходят, картошки обожрались, чему завидовать? борьбе с вирусом с помощью хоккея и трактора? Вообще странно откуда столько заражённых,больше чем в Украине,а население меньше в 4 раза, выезд в ЕС только визовый был у них, визы практически не дают из-за санкций.
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.04.2020 в 18:39
В советском союзе не было секса, а в Белоруссии нету коронавируса)))
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+2
-2
Gafan777 (Каменка)
27.04.2020 в 19:30
У нас и такого чемпа нет, а Днепра так тем более, поэтому не завидуй и ешь картошку, там есть витамин С
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+1
0
sgtpepper (Гродно)
27.04.2020 в 19:39
"в ЕС только визовый был у них, визы практически не дают из-за санкций" - вы такую чепуху пишете, что даже комментировать ржачно ))) Я гражданин Беларуси и далеко не поклонник Лукашенко, но вы, я так понимаю, информацию из своего сна берете? Виз не дают? ))) "Вообще странно откуда столько заражённых,больше чем в Украине,а население меньше в 4 раза". Давайте глянем статистику по состоянию на 27 апреля. Украина. Население - 41 млн. Проведенных тестов - 93520. Положительных на COVID-19 - 9009 Беларусь. население - 9,5 млн. Проведенных тестов - 153845. Положительных на COVID-19 - 11289. На досуге можете заняться арифметикой и получите на 100 тысяч населения такие же примерно цифры на 100 тысяч населения )
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0
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Віталік(Тернопіль) (Тернопіль)
27.04.2020 в 17:58
Тільки якість футболу рівння нашої першої ліги, ходять пішки по полю
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.04.2020 в 18:49
Наша Перша ліга набагато краще виглядає, чим цей "шікарний чємпіонат"..
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0
-2
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Yurko-Zahid (Лаббок )
27.04.2020 в 19:36
Підтримую. Принаймні перші комад 7-8 і пішки не ходять і тактично приємно вражають. Моя оцінка - за якісти гри це середняки вишки. Не пртеенденти на Європу, але й не кандидати на виліт.
0
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