Не будь как Хачериди. Ващук рассказал, как тренеры обучают молодежь на примерах Евгения
То, что перечеркивает все его прошлые достижения
Владислав Ващук, в прошлом футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины, прокомментировал скандал с удалением и 5-матчевой дисквалификацией в чемпионате Беларуси украинского защитника Евгения Хачериди.
Экс-футболист отмечает, что поступок Хачериди нельзя оправдать, ведь он подвел всю команду.
Евгений приобрел дурную славу. В нашем футболе даже говорят: "Не будь, как Хачериди. Держи себя в руках". Именно так часто учат тренеры молодых футболистов.
Напомним, что Евгений Хачериди был игроком "Динамо" в 2008-2018 годах, выступал в греческом ПАОК в 2018-2019 годах, а с конца 2019-го - в брестском "Динамо".
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Источник:Експрес-онлайн
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28.04.2020 в 08:25
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