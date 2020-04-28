Не будь как Хачериди. Ващук рассказал, как тренеры обучают молодежь на примерах Евгения

Владислав Ващук, в прошлом футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины, прокомментировал скандал с удалением и 5-матчевой дисквалификацией в чемпионате Беларуси украинского защитника Евгения Хачериди.

Экс-футболист отмечает, что поступок Хачериди нельзя оправдать, ведь он подвел всю команду.

Евгений приобрел дурную славу. В нашем футболе даже говорят: "Не будь, как Хачериди. Держи себя в руках". Именно так часто учат тренеры молодых футболистов.

Напомним, что Евгений Хачериди был игроком "Динамо" в 2008-2018 годах, выступал в греческом ПАОК в 2018-2019 годах, а с конца 2019-го - в брестском "Динамо".