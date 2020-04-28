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Не будь как Хачериди. Ващук рассказал, как тренеры обучают молодежь на примерах Евгения

Наши за границей
(3 голосов)

То, что перечеркивает все его прошлые достижения

Не будь как Хачериди. Ващук рассказал, как тренеры обучают молодежь на примерах Евгения
Новина українською

Владислав Ващук, в прошлом футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины, прокомментировал скандал с удалением и 5-матчевой дисквалификацией в чемпионате Беларуси украинского защитника Евгения Хачериди.

Экс-футболист отмечает, что поступок Хачериди нельзя оправдать, ведь он подвел всю команду.

Евгений приобрел дурную славу. В нашем футболе даже говорят: "Не будь, как Хачериди. Держи себя в руках". Именно так часто учат тренеры молодых футболистов.

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Напомним, что Евгений Хачериди был игроком "Динамо" в 2008-2018 годах, выступал в греческом ПАОК в 2018-2019 годах, а с конца 2019-го - в брестском "Динамо".

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В статье: Евгений Хачериди Владислав Ващук чемпионат Беларуси тренер
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Источник:
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.04.2020 в 08:25
Чучело Иуды тоже должно висеть в футбольных классах
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