Бывший защитник Карпат: Если бы мы сыграли полгода - был бы результат

Украинский легионер в Армении, центральный защитник "Арарата" Сергей Вакуленко, до зимней паузы играл в "Карпатах". Игрок признался, что хотел остаться во Львове.

Я поработал с Чижевским и Санжаром - это плюс для меня. При них я добавил и играл стабильно. Да, не удалось забивать так, как в "Арсенале", не было побед, но были причины на это. В первую очередь - обновление команды и смена тренеров.

Затем наступили финансовые проблемы. Из футболистов я тоже не снимаю ответственности за то, что "Карпаты" сейчас внизу. Хотя все равно считаю, что если бы мы сыграли полгода - был бы результат.

Я хотел бы оставаться в "Карпатах" и играть дальше во Львове. Мне доверял Роман Санжар, мы сдружились с ребятами. Остался осадок из-за того, что сидели без денег. Когда у тебя семья, это очень трудно.

Я профессионал, отдавался на все сто процентов, но если ты не получаешь то, что принадлежит тебе по контракту, да еще и клуб обманывает тебя...