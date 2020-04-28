Роман Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом

Украинский легионер испанского "Альбасете" Роман Зозуля присоединился к обеспечению Вооруженных Сил масками и тестами на коронавирус.

О факте приобретения партии масок и тестов сообщил фонд "Народная армия". А сам Зозуля перепостил их сообщение у себя на Фейсбук-странице.

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Накануне в конце марта Роман с той же "Народной армией" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.