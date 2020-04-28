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Роман Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом

Наши за границей
(3 голосов)

Сам об этом умолчал

Роман Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом
Новина українською

Украинский легионер испанского "Альбасете" Роман Зозуля присоединился к обеспечению Вооруженных Сил масками и тестами на коронавирус.

О факте приобретения партии масок и тестов сообщил фонд "Народная армия". А сам Зозуля перепостил их сообщение у себя на Фейсбук-странице.

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Накануне в конце марта Роман с той же "Народной армией" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) благотворительность
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Комментарии (7)
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Просто Квашин (Харьков)
28.04.2020 в 12:54
Боятся ублюки продажные сепарюги даже кукарекнуть с норы...
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+1
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.04.2020 в 12:33
«Быдыжч-быдыжч»,- раздаются взрывы из-за поребрика :)
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
28.04.2020 в 12:55
ну и член им в попу...не..лучше кактус....
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0
-1
beaver_penetrator (Meiringen)
28.04.2020 в 12:11
Молодец. Помог медикам всё же, а не ВСУ, ВСУ не борется с ковидом.
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
28.04.2020 в 12:04
Молодець! Хто зараз щось проти напише - той москаль і його банити пожиттєво тре!
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+2
-3
octavi4 (Warszawa)
28.04.2020 в 12:13
Есть возможность, то пускай помогает, причём тут москали или не москали?
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 11:56
Молодець, Рома! Не словом, а ділом!!! Зараз очікую навалу лишньохромосомних мишебратьєв з паплюженням імені Зозулі...
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+3
-2


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