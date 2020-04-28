Роман Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом
Сам об этом умолчал
Украинский легионер испанского "Альбасете" Роман Зозуля присоединился к обеспечению Вооруженных Сил масками и тестами на коронавирус.
О факте приобретения партии масок и тестов сообщил фонд "Народная армия". А сам Зозуля перепостил их сообщение у себя на Фейсбук-странице.
Накануне в конце марта Роман с той же "Народной армией" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.
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Источник:Фейсбук Романа Зозулі
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Комментарии (7)
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Просто Квашин (Харьков)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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beaver_penetrator (Meiringen)
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Zapp Brannigan (Київ)
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octavi4 (Warszawa)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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