ТаТоТаке: Английский клуб предлагал Аталанте за Малиновского рекордную для украинского игрока сумму

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил о том, что два английских клуба интересовались украинским хавбеком "Аталанты" Русланом Малиновским.

Один из этих клубов - "Вест Хэм", который интересовался Малиновским до "Аталанты", во время переговоров с итальянским клубом и после перехода.

При этом сейчас есть еще один английский клуб (кроме "Вест Хэма"), который не просто интересовался, но и сделал "Аталанте" предложение по игроку.

Если бы это предложение бергамаски приняли, то был бы зафиксировали новый трансферный рекорд по стоимости украинского футболиста, даже дороже Шевченко.

Впрочем, как сообщил Спиваковский, "Аталанта" отказала этому клубу, выдвинув неподъемную сумму.

Отметим, что по данным Transfermarkt самый дорогой трансфер украинского игрока состоялся при переходе Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" за сумму 43,8 млн евро.