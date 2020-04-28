Алиев и Милевский обсудили свой возможный прощальный матч на стадионе Динамо

Экс-футболист "Динамо" Александр Алиев во время совместного эфира с Артемом Милевским обсудил возможность проведения прощального матча.

"Я постараюсь сделать прощальный матч. Но только когда ты закончишь играть. Тогда мы вместе его проведем. Наверно, ты будешь играть еще 3–4 года, я могу подождать".

"Ты представляешь афишу матча? Кенты прощаются с большим футболом! Придет много людей, много недоброжелателей! В одну команду Блохина поставим тренером, а в другую – Сабо. Один тайм надо за одну команду сыграть, второй – за другую".

Где будем играть? Можем у Михалыча (Игоря Суркиса) попросить на стадионе "Динамо". А где ты хочешь? Ну, конечно, в Киеве. Ну, еще можно в Хабаровск слетать (откуда родом Алиев, - прим), с медведями там сыграем".