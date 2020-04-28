Агент: Малиновский провел очень успешный сезон, он очень быстро адаптировался в Аталанте

Агент украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Сергей Серебренников прокомментировал успехи и перспективы украинского футболиста в итальянской команде.

"Считаю, что этот сезон для Руслана очень успешный. В самой Италии для новичков всегда дается время на адаптацию, и как правило, если взять ту же "Аталанту", игроки, которые туда приходили, они год практически не играли, пока им начали доверять.

Поэтому то, что Руслан провел столько игр, даже выходя на замену, это несомненный успех. Он очень быстро адаптировался.

Читайте также Этот трансфер Малиновского в клуб АПЛ мог установить рекорд в футболе

Многие специалисты, зная, как тяжело Гасперини подпускает новичков к команде, говорили, что не ожидали, что Руслан так быстро вольется в команду", - сказал Серебренников.

Напомним, что в "Аталанту" Руслан перешел летом прошлого года и в текущем сезоне сыграл 31 матч во всех турнирах (в старте выходил 8 раз), в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.