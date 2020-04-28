Ларин: В Таджикистане карантин официально не объявили, но чемпионат приостановили

Украинский защитник таджикского "Истиклола" Алексей Ларин рассказал о ситуации в стране с пандемией коронавируса.

"25 апреля у нас была крайняя игра. После нее нам сказали, что до 10 мая чемпионат будет приостановлен. Хотя карантин официально не объявили.

Паники нет. Много людей ходят в масках, везде стоят антисептики, все стараются соблюдать дистанцию.

Тренерский штаб расписал нам программу, по которой мы должны тренироваться каждый день. Я выхожу на стадион и все выполняю.

Все считают, что этих мер придерживаться будем недолго, что чемпионат скоро возобновится. Однако, как оно будет, посмотрим", – заявил украинец.

Интересно, что согласно официальным сводкам местного правительства, в Таджикистане нет ни одного зараженного коронавирусом.