Василий Кравец: Лучше забыть об этом сезоне, доигрывать нет смысла

Украинский защитник "Луго" Василий Кравец, высказал свое мнение относительно доигровки сезона в европейских чемпионатах.

– Думаю, возобновления не будет. Нет смысла. Они о деньгах сейчас все думают. Написали, что Ла Лига потеряет 1 миллиард евро, если сезон не возобновят. А если возобновят без зрителей – то только 300 миллионов евро. Они переживают из-за денег. Я читал статью итальянских фанатов, которые сказали: "Вы не уважаете ни себя, ни зрителей, если возобновите сезон без болельщиков". В Италии умерли 25 000 людей, а они дальше думают о сезоне. Разве так можно? Я считаю, это бесчеловечно, это полное неуважение. Люди болеют, умирают, пережили два страшных месяца, а они думают про сезон и деньги. Такой у нас сейчас народ, сейчас все думают о деньгах. Сейчас деньги важнее человеческих ценностей.

Люди умирают и от других болезней, ни никто на этом не акцентирует внимание. В Африке люди умирают, потому что им нечего кушать, но им никто не помогает, не сбрасывается деньгами массово, как при коронавирусе. О чем говорит интернет, о том говорят все люди. То, что сказал один известный человек, потом повторили миллион неизвестных.

Сейчас нужно полностью забыть о футболе, но можно тренироваться индивидуально. Вот мы возобновим сезон, хорошо. А потом какой-то игрок подцепил коронавирус, в раздевалке потрогал ручку, после него каждый ее трогает. В итоге не один больной, а снова пять. А я же не знаю, что я больной. Я пришел домой, обнял жену, и уже у нее есть риск заболевания. Это неправильно.

Лучше забыть об этом сезоне, закрыть его, сказать, что он не доигран и его переигрывать не будут. Потом начнут новый сезон, но выберут уже команды, которые будут играть в ЛЧ и ЛЕ. Это будут те команды, которые сейчас занимают соответствующие места. Клубы не вылетают, им не дают чемпионство, а просто путевки в еврокубки.

– А "Ливерпуль"?

– Я же говорю, не вариант давать чемпионство. Я знаю, что у них там отрыв в 25 очков. Несправедливо, но такова жизнь. Им одним дать чемпионство, а другим нет? Если между "Барселоной" и "Реалом" одно очко, нужно сразу отдать чемпионство каталонцам? Тоже неправильно. Лучше закрыть все зоны и дать путевки в еврокубки клубам, которые заслуживают это турнирным положением.