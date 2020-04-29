Руй Кошта: Я ассистировал Шевченко и был счастлив
Португалец не жалеет, что мало забивал
Известный в прошлом португальский хавбек "Милана" и "Фиорентины" Руй Кошта не жалеет, что во время своей карьеры больше отдавал пасы, а не забивал голы.
"Мне посчастливилось играть с таким большим количеством отличных нападающих. Как 10-й номер, я не могу жаловаться.
В "Фиорентине" я ассистировал Батистуте, Кьезе, Бальбо, Миятовичу, Эдмундо, Оливейре. В "Милане" отдавал на Шевченко, Индзаги, Креспо, Вьери. Я был счастлив.
Во время карантина у меня была возможность пересмотреть некоторые старые матчи, сыгранные в составе сборной Португалии на чемпионатах Европы и мира. Было неплохо видеть себя игроком спустя столько лет", – цитирует Кошту Violanews.
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