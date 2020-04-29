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Вернидуб о победе над Динамо-Брест: Такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси

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Горнякам не хватило одного гола

Вернидуб о победе над Динамо-Брест: Такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси
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Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал о домашней победе над брестским "Динамо" (4:2) в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси.

"Хорошая встреча. Я думаю, такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси. Больше мне сказать нечего. Могу низкий поклон адресовать тем людям, которые пришли, поддержали команду даже в это время, в этот час. Ну а футболистам низкий поклон за ту игру, за ту самоотдачу, что показали. Не хватило чуть-чуть, бывает. Самое важное, мы показали, что мы команда. Я горжусь каждым из своих футболистов", - сказал Вернидуб.

Напомним, что по итогам двух матчей (0:2, 4:2) дальше за счет голов на выезде прошло "Динамо".

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
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