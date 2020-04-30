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Милевский: Еще один финал для меня, и для Динамо-Брест

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Миля в шаге от очередного трофея

Милевский: Еще один финал для меня, и для Динамо-Брест
Новина українською

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Беларуси.

"Будет что вспомнить, Серега (физиотерапевт команды, - прим)! Еще один финал. И для меня, и для "Динамо-Брест". Возвращаемся в Брест", — написал Милевский в Instagram.

Напомним, что во втором полуфинальном поединке "Динамо" на выезде проиграло солигорскому "Шахтеру" со счетом 2:4, но вышло в финал благодаря домашней победе со счетом 2:0. Милевский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 54-й минуте встречи.

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В статье: Артем Милевский Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
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