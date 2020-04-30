Милевский: Еще один финал для меня, и для Динамо-Брест
Миля в шаге от очередного трофея
Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Беларуси.
"Будет что вспомнить, Серега (физиотерапевт команды, - прим)! Еще один финал. И для меня, и для "Динамо-Брест". Возвращаемся в Брест", — написал Милевский в Instagram.
Напомним, что во втором полуфинальном поединке "Динамо" на выезде проиграло солигорскому "Шахтеру" со счетом 2:4, но вышло в финал благодаря домашней победе со счетом 2:0. Милевский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 54-й минуте встречи.
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