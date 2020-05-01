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Василий Кравец стал отцом

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Василий Кравец стал отцом
Новина українською

У Василия Кравца, украинского игрока клуба "Луго" с Сегунды, в Испании родилась дочь.

Счастливый отец выложил соответствующее фото.

Судя по сообщению Василия в соцсетях, ребенок родился ночью. Кравец поблагодарил за здоровую дочь Бога и жену Ярину.

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Хочу поблагодарить Бога, что в это нелегкое для нашего мира время он подарил нам с Яриной здоровую и красивую девочку!!!

Это лучший день в моей жизни.

Теперь я буду делать лучшие дни для своей дочки!!! Теперь я - папа и благодарю Ярину за это, я тебя люблю! Эта ночь была нелегкой, но ты все вытерпела и подарила нам красивую и здоровую девочку!

Василий уже получает поздравления от коллег из "Луго", "Леганеса" соперников из других испанских клубов, а также от друзей-футболистов из Украины.

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В статье: Сегунда Луго Василий Кравец
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