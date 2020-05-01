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Милевский: Пока помылся, уже 2:3 горим

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Без Артема на поле Брест пропустил три гола

Милевский: Пока помылся, уже 2:3 горим
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Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский после ответного матча 1/2 финала Кубка Беларуси с солигорским "Шахтером" (2:4) поделился ожиданиями от финала.

"Интересно получилось. Честно, я даже не смотрел второй тайм (Артем был заменен на 54-й минуте, - прим), потому что был в раздевалке. Пока помылся, уже 2:3 "горим". Конечно же, жду финал. Это самое главное на сегодняшний день.

Чемпионат долгий. Думаю, поправим там. БАТЭ "закроет" "Славию" и будем готовиться к Кубку", - сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
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Источник:
Прессбол

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