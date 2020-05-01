Милевский: Пока помылся, уже 2:3 горим
Без Артема на поле Брест пропустил три гола
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский после ответного матча 1/2 финала Кубка Беларуси с солигорским "Шахтером" (2:4) поделился ожиданиями от финала.
"Интересно получилось. Честно, я даже не смотрел второй тайм (Артем был заменен на 54-й минуте, - прим), потому что был в раздевалке. Пока помылся, уже 2:3 "горим". Конечно же, жду финал. Это самое главное на сегодняшний день.
Чемпионат долгий. Думаю, поправим там. БАТЭ "закроет" "Славию" и будем готовиться к Кубку", - сказал Милевский.
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Источник:Прессбол
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