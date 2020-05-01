Качараба: Сейчас в Чехии много дискуссий, нужен ли футбол без зрителей

Украинский легионер Тарас Качараба, который выступает за чешский "Слован", рассказал, как страна выходит из карантина и когда может возобновиться местный чемпионат.

"Чехия дисциплинированная страна, поэтому она учла ошибки Италии и Испании и быстро отреагировала на происходящее. Страна закрыла границы. В итоге заболевших тут не больше восьми тысяч, умерло около 300 человек. Все ушли на карантин, даже такие большие концерны, как "Шкода", тоже на две недели приостанавливали работу. Сейчас уже ограничения постепенно снимаются. Возобновили работу часть магазинов, можно выходить в парк. Но при этом пока еще сохраняется "масочный режим" и дистанция.

Что касается футбола, то мы уже вторую неделю тренируемся маленькими группами по пару человек. Но все упражнения с сохранением дистанции друг от друга, плотного контакта нет. Выполняем передачи, разные упражнения, наносим удары по воротам.

Несмотря на то, что говорят о возобновлении чемпионата 25 мая, пока что это еще не окончательное решение. Сейчас в Чехии много дискуссий, нужен ли футбол без зрителей, потому что для таких команд, как "Спарта", "Славия", потеря болельщиков – это потеря финансов, потеря зрелищности команд, мотивации футболистов, потому что играть придется каждые 3-4 дня и возрастает риск получить травму. УЕФА разрешил странам самим решать, возобновлять чемпионат или завершать досрочно. Поэтому, возможно, что может будет утвержден вариант не доигрывать чемпионат. Тогда места в таблице распределят по коэффициентам УЕФА за последние пять лет. Есть сторонники доиграть чемпионат, есть сторонники его приостановить. Тогда никто не вылетит из высшей лиги.

Что касается нашей команды, то у нас на одну игру меньше, чем у других, потому что перед карантином не состоялся наш матч с "Теплице" из-за обильных снежных осадков, снег засыпал поле нашего соперника и игру дважды переносили. Если бы у нас были эти три очка, "Слован" вышел на четвертое место и попадает в "зону УЕФА". Но и по коэффициентам УЕФА мы тоже должны подняться выше в таблице. Хотя тот же "Баник" из Остравы, который сейчас претендует на попадание в Лигу Европы, но не имеет европейского рейтинга из-за того, что не участвовал в еврокубках за последние пять лет, будет против такого варианта распределения мест в таблице. Поэтому наш тренер сказал, что мы потихоньку тренируемся и ждем окончательного решения национальной федерации", — рассказал Качараба.