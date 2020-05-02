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Селезнев: Приколы про "кормить семью"? Я больше украинец, чем половина украинцев

Наши за границей
(2 голосов)

Даже языком его не возьмешь

Селезнев: Приколы про "кормить семью"? Я больше украинец, чем половина украинцев
Новина українською

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев ответил на вопрос, почему он в видеоролике поддержал строительство академии "Руха" на украинском языке.

– Вы думаете, я не понимаю украинский язык?

– Нет, вы просто на нем не разговариваете в повседневной жизни.

– Потому что я не хочу. Какая разница, на каком языке я разговариваю?

– Я имею в виду, почему вы записывали видеоролик на украинском.

– Потому что это в поддержку Григория Козловского. Я знаю, как он относится к Украине. Мой украинский не идеальный, но я нормально на нем разговариваю. Я просто не понимаю, когда людей делят по языковому признаку. Для меня непонятно чуть другое: когда кричат, прыгают, поют, что мы украинцы, а на самом деле делают все против Украины.

А язык, куда пришел, куда ушел, куда зашел – для меня это не совсем правильно. Я мыслю по-другому. Для Украины я сделал немало, поэтому я украинец. Даже языком меня не возьмешь. Просто были вот эти приколы про "семью кормить", обвинения некоторых людей, что я не украинец, что семью на Майдане расстреляют. Попробуй, расстреляй. За что? За то, что мне надо было деньги достать? За то, что у меня полтора миллиона нет? Я иногда начинаю чуть заводиться, это не совсем правильно. Но мне никто не может сказать слово, что я не украинец. Я больше украинец, чем половина украинцев.

– А как воспринял ваш переход в "Кубань" тот "Днепр" – Зозуля, Лаштувка, Федецкий?

– Это был мой выбор. Или я должен перед кем-то отчитываться, куда мне уходить? Я сам делаю выбор и сам за него отвечаю. Я не знаю, как они восприняли. У них спросите. Мне слова никто не говорил. Давайте не будем о "Кубани", это одна из самых больших моих ошибок в жизни. Надо было думать головой.

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
02.05.2020 в 00:46
Ойо-йой ! Женя нормальный парень, но "безголовый" в плане своей идентификации... Как житеель ОРДЛО...Я знаю на 100 процентов, что некоторые футбольные порядочные люди его начали игнорить...
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