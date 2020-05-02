Александр Зинченко назвал игрока из УПЛ, который мог бы усилить Ман Сити

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, кто из украинских футболистов мог бы выступать в Англии.

- Первый на уме, если смотреть на перспективу, – Коля Матвиенко. У человека есть все данные, нужно работать и развивать их.

На самом деле, много талантливой молодежи. Миколенко, Цыганков. Много молодых ребят, не хочу никого обделять вниманием. Просто нужно много работать и попасть в правильные руки. Чтобы футболист понимал, что он находится в правильном месте в правильное время. И всегда развиваться и расти. Я со всеми в хороших отношениях, не хочу никого забыть, – сказал Зинченко.