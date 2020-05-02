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Йовичевич - об интересе к Михайличенко: Этот ответ может дать спортивный директор

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Мечтал на протяжении всей тренерской карьеры возглавить любимую команду

Йовичевич - об интересе к Михайличенко: Этот ответ может дать спортивный директор
Новина українською

Экс-наставник львовских "Карпат" Игор Йовичевич, а теперь главный тренер загребское "Динамо", рассказал об интересе к игроку "Зари" Богдану Михайличенко и мечте возглавить "Динамо".

– К вам был интерес со стороны украинских команд?
– Были разговоры, но ничего письменного или конкретного.

– Недавно вы возглавили Динамо Загреб. Какое задание перед вами стоит, учитывая, что Динамо почти завоевал золотые медали чемпионата?
– Для меня это большая честь, учитывая, что я человек, который воспитывался в академии Динамо Загреб. Мечтал на протяжении всей тренерской карьеры возглавить любимую команду.

Случилась неприятная ситуация: было непонимание главного тренера и команды по снижению зарплаты - это все должны знать. Поскольку я три года работал с молодежными составами, руководство доверило мне работу с первой командой.

– Динамо Загреб интересуется Богданом Михайличенко?
– Не могу ничего сказать, поймите меня правильно. Этот ответ может дать спортивный директор и скауты клуба, - сказал в эфире канала "Футбол 1" Йовичевич.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Загреб) Игорь Йовичевич Богдан Михайличенко
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