Селезнев: На передаче у Милевского встретились – тоже мат-перемат

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев поделился мнением о канале Александра Алиева в YouTube.

"Ютуб-канал как ютуб-канал. Я далекий от интернета, не смотрю все его видео. Не мне его осуждать или заступаться. У каждого свой путь и свой выбор. Или ты любишь человека, или ты его не любишь.

Если не нравится то, что он делает, отпишитесь, не смотрите. Если нравится, то смотрите. Но не вам судить, правильно это или нет. Никто же не говорит, что он ангел.

Как и я. На передаче у Миланского (на ютуб-канале Милевского) встретились – тоже мат-перемат. Мы раньше только так и общались. Но понимаю – это слышат дети. Мое мнение: пусть они в 16 матюкаются, нежели ботаниками сидят сутками за компьютерами дома", – сказал Селезнев.