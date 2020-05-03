Роман Безус - о поддержке Шевченко, любви к Роме и тысяче сортах бельгийского пива

Представительство украинских легионеров в бельгийском футболе сейчас является одним из наиболее многчисленных. Среди тех, кто уже не один год играет в Бельгии, есть бывший полузащитник полтавской "Ворсклы", киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра" Роман Безус. 29-летний игрок "Гента", который входит в состав сборной Украины, рассказал о своем житье-бытье в Бельгии и особенностях карантинного режима.

- Этим летом будет четыре года, как в вашей профессиональной карьере начался бельгийский этап. О сделанном шаге жалеть не приходилось?

- Да нет, никогда не жалею о том, что делал. Поэтому и об этом шаге тоже не приходится. Только вспоминаю некоторые моменты, в которых можно было бы поступить по-другому. Впрочем, если брать в целом, то я бельгийским этапом доволен.

АДАПТАЦИЯ В "СЕНТ-ТРЮЙДЕНЕ"

- Какой он, легионерский хлеб?

- Нормальный (улыбается). Такой, как и украинский. Когда задумываешься об этом, то осознаешь, что приходится работать в другой стране, в которой к тебе другое отношение, чем дома. Даже если брать, как дети реагируют на тебя, то понимаешь: как в Украине, так и в Бельгии одни люди восхищаются твоей игрой, а некоторые критикуют. Приятно, когда болельщикам нравится то, что ты делаешь. Вот только приходится сожалеть, что этого всегда не видят в родной стране.

- С какими трудностями столкнулись в "Сент-Трюйдене"?

- Прежде всего, это был язык. А еще адаптация к Бельгии в различных бытовых вопросах - в частности, оформление документов, сортировка мусора и тому подобное. Поначалу все это давалось очень трудно, однако позже становилось все легче.

- Когда почувствовали, что период адаптации уже пройден?

- Если честно, то у меня была непростая ситуация. Я имел контракт на один год с возможной опцией продления еще на такой же срок. Первые полгода играл, и когда до завершения оставалось столько же, тренер перестал на меня рассчитывать. Тогда я уже и не думал, что буду играть в "Сент-Трюйдене" с той же регулярностью. Но обстоятельства сложились таким образом, что когда этот тренер ушел в другую команду, все наладилось и меня "переподписали". Вот тогда, после первого года в "Сент-Трюйдене", и стало понятно, что процесс адаптации уже позади. На тот момент стало намного легче - как в общении, так и в бытовых вопросах. Самое главное - это когда тебе доверяют. Если доверие есть, то и адаптация проходит легче. Вот у нас как рассчитывают: не прошел сборы - и надо с полгода, чтобы адаптировался. В Бельгии же ничего подобного нет. Я приехал - и уже через две недели начал играть в составе. Первые матчи провел очень хорошо, и не было никаких проблем.

СТАТЬ СВОИМ В "ГЕНТЕ"

- Так было у вас и в "Генте"?

- Да. Зимой меня подписали и уже через неделю я играл. Сначала выходил на замену, а потом, еще через неделю, вышел в стартовом матче в полуфинале Кубка.

- Мысли о том, что реализовать себя в полной мере в "Сент-Трюйдене" не удалось, у вас не возникало?

- Нет. Считаю, что в последний год я себя реализовал. Другое дело, что обстоятельства так сложились, что не удалось достичь нужного результата. Однако то уже был вопрос к руководству.

- Чувствуете, что в "Генте" стали своим?

- Понятно, что после того, как прошло больше года, так уже действительно можно считать. Сначала было труднее, но когда тебе доверяют и ты имеешь возможность чувствовать себя лучше благодаря постоянной игровой практике и одержанным победам, то тогда привыкать ко всему значительно легче. С тех пор, как я пришел в "Гент", уже прошло достаточно времени, поэтому возможности партнеров по команде ты уже больше знаешь. Следовательно, чувствуешь себя полностью адаптированным.

- Как у вас складываются отношения с главным тренером "Гента" Йессом Торупом?

- Раньше некоторое время существовали недоразумения, однако на данном этапе все становится лучше и лучше.

- Доверие тренера окрыляет?

- Не могу сказать что-то о доверии, однако отношения между нами сейчас нормальные. Главный тренер смотрит на меня уже по-другому, чем раньше.

РОМА СИМПАТИЗИРУЕТ "РОМЕ"

- Какой из проведенных в составе "Гента" матчей стоит особняком?

- Трудно сказать, ведь их было немало. А тем более, когда ты забиваешь мячи, которые помогают команде добывать положительный результат. Именно они и выходят на первый план. Хотя я догадываюсь, к чему вы ведете. Итальянская "Рома" всегда была моим клубом, который я любил. Поэтому и игры против этого клуба стоят особняком среди всех других. С "Ромой" неплохо удалось сыграть, однако жаль, что после первого забитого нами мяча мы быстро пропустили. Если бы этого не было, то все могло бы сложиться по-другому.

- Когда-то Роман Абрамович тщетно пытался купить "Рому" под свое имя, вы же ради своего имени хорошо играли против "Ромы"...

- Если честно, то этого интересного факта про Абрамовича я не знал. Когда Андрей Николаевич (Шевченко - Прим.В.К.) перешел в итальянскую Серию А и у нас начали показывать эти матчи, то где-то после года телетрансляций мне очень понравилась "Рома" и ее лидер Франческо Тотти в частности. С тех пор я и симпатизирую этой команде.

- В компании с соотечественниками Игорем Пластуном и Романом Яремчуком в одном клубе выступать легче?

- Да, конечно - и легче, и интереснее. Мы имеем возможность общаться на различные темы. Кроме нас в команде есть еще двое грузинских легионеров по имени Георгий - Чакветадзе и Квилитая, с которыми мы тоже общаемся. Нам в этом плане действительно повезло: мы можем не только друг друга поддержать в трудную минуту, но и посмеяться, когда нужно.

КАРАНТИННЫЙ ТЕННИСБОЛ И ШУТКИ В ИНСТАГРАМЕ

- Как часто встречались с Пластуном и Яремчуком до карантина?

- Каждый день вместе работали на базе, поэтому с ними и обоими грузинами постоянно общались. Сидим за завтраком за одним столом, вот и разговариваем. А сейчас, во время карантина, здесь разрешено в умеренном режиме проводить занятия на расстоянии, и мы играем в теннисбол. Кстати, к нам также приезжают двое наших земляков - Бацула и Макаренко, поэтому мы имеем возможность увидеться и иногда поиграть через сетку. А вот вне работы с партнерами по "Генту" Пластуном и Яремчуком пересекаемся не так часто, как хотелось бы. Собираемся преимущественно на некоторые праздники, ведь у меня и Игоря трое детей, у Романа - один ребенок. Сами понимаете, не всегда совпадает время для того, чтобы встретиться. Однако когда находимся отдельно, то часто переписываемся в Инстаграме, шутим. Сейчас, во время карантина, мы с Яремчуком работаем почти в одной группе атакующих игроков. А вот с Пластуном видимся чуть меньше.

- Как проходит процесс восстановления Яремчука?

- Пожалуй, об этом лучше у него спросить. Однако судя по тому, что Роман выполняет все те же упражнения, что и мы, то у него все нормально.

- Насколько повлиял легионерский статус на ваши регулярные вызовы в сборную Украины?

- Трудно сказать. Когда я начинал играть в "Сент-Трюйдене", то в национальную команду меня вызывали не всегда. Приглашения из сборной стали регулярными уже во время моих выступлений на высшем уровне - в "Генте". Эта команда не только борется за медали, но и играет в еврокубках. Что же касается моих предыдущих вызовов в главную команду, то в Украине у меня были разные периоды. Когда стабильно играешь в клубе, тогда и чаще оказываешься в списке приглашенных в нее. Так же было и во время выступлений в "Динамо" и "Днепре".

НЕ СБИТЬСЯ БЫ С РИТМА

- Как считаете, вынужденный перенос Евро-2020 на следующий год для сборной Украины плюс или минус?

- Дать ответ на этот вопрос могут лишь сами результаты. Вообще к финальной части первенства наша сборная подходила в неплохом статусе и хорошей форме, но кто знает, как оно будет.

- Имею в виду вот что: не сможет ли перенос сбить с ритма?

- Я так не считаю. Ведь пока что ничего не понятно - какие будут товарищеские матчи, а какие официальные. Возможно, благодаря восстановлению футбольной жизни после пандемии национальная команда выйдет на гораздо лучший ритм. Хотя в случае каких-то перебоев с играми может быть и наоборот. Трудно ответить однозначно на этот вопрос.

- С Андреем Шевченко по телефону периодически общаетесь?

- Не очень часто. Когда у меня был непростой период в "Генте", то с его стороны была поддержка. Я ему за это очень благодарен.

- Из-за пандемии планы и задачи клубов во всем мире оказались скомканными. Какие решения по поводу дальнейшей судьбы чемпионата приняты в Бельгии?

- Конкретики пока нет. Одна ассоциация приняла было решение о том, будто чемпионат уже завершился, но после внесения корректив со стороны ФИФА другая ассоциация наложила на это вето. Так что пока все ждут решения властей по ситуации с пандемией коронавируса в стране. Только после этого национальная федерация футбола проведет заседание, на котором и сообщит о дальнейшей судьбе чемпионата Бельгии. Мы же пока работаем в режиме, когда каждую неделю нам сообщают предварительный график на неделю следующую. Однако в любой день все может измениться.

УРОКИ ДЛЯ СТАРШЕГО СЫНА

- От карантина уже успели устать?

- Грех жаловаться. В этом плане все в порядке - в частности, и детям есть где поиграть. Это не то, что сидишь в квартире на 30 квадратных метров вместе со всей семьей и чувствуешь нехватку площади. И все же с приостановкой соревнований понимаешь, что этого тебе не хватает. Такое впечатление, что взяли часть от твоей жизни - футбол, тренировки, игры. Но ничего не поделаешь - несмотря на карантин, каждый день бегаем, тренируемся. Ты вроде что-то отдаешь, однако футбола в полном смысле этого слова тебе, конечно же, не хватает.

- Как проходит обычный карантинный день Романа Безуса?

- Жена просыпается чуть раньше меня, а я в 9.30 или около 10.00 утра. Завтракаю, а потом помогаю делать уроки старшему сыну, который учится в интернациональной школе. После этого иду на пробежку, а вернувшись с нее, доделываем с ним некоторые уроки. Далее в нашем распорядке дня с 14.00 до 16.30 сон с детьми. Потом просыпаемся, опять доделываем уроки, ужинаем и отправляемся на прогулку. Около 21.00 купаем детей, делаем различные процедуры, а около 22.00 начинаем укладывать их в кровать. После этого есть час свободного времени, когда можем вместе с женой посмотреть какой-нибудь сериал или фильм. Поэтому много свободного времени нет, и чтобы сделать что-то новое, то очень трудно.

- Кстати, какие сериалы или фильмы пришлось посмотреть во время карантина?

- Посмотрели четвертую часть сериала "La Casa de Papel", что в переводе "Бумажный дом". До этого смотрели первые три части, и нам они понравилось. Впрочем, как и четвертая. А недавно пересмотрели "Джентльмены". Также неплохой фильм.

УКРАИНСКИЙ ШОКОЛАД ПРОТИВ БЕЛЬГИЙСКОГО

- Что вас поразило в Бельгии больше всего?

- Однозначно трудно сказать. Видимо, все же культура и социальный уровень. Он у людей хоть и минимальный, однако средств им вполне достаточно для нормальной жизни.

- Что вам больше по душе - знаменитый бельгийский шоколад или пиво?

- Наверное, больше все же пиво. А что касается шоколада, то он и у нас в Украине довольно вкусный. Собственно, так же можно сказать и про пиво (улыбается). В конце концов, я не слишком люблю сладкое, поэтому говорить о бельгийском шоколаде, как о чем-то необычайном, не стал бы.

- Говорят, что в Бельгии очень много разновидностей пива и по этому показателю страна является едва ли не лидером в Европе. Это действительно так?

- Я не знаю. Как-то довелось побывать на экскурсии в одном из бельгийских городов. Так вот, в нем на данный момент насчитывается более тысячи сортов пива. Довольно интересная особенность, что и говорить!

- Не могу не спросить: сколько сортов вам еще осталось попробовать до тысячи?

- Думаю, девятьсот - это точно! (Смеется). А если серьезно, то я не слишком люблю дегустировать каждый сорт. Ведь пиво в Бельгии достаточно крепкое. Когда ты спрашиваешь у бельгийцев, какое из них считается самым вкусным, то они называют то, которое имеет 10 градусов алкоголя. Я такое не могу пить, оно мне не нравится.

- Город Гент уже успели изучить?

- Не могу сказать, что изучил его досконально. Однако если куда-то нужно добраться - скажем, к тому или другому магазину, то в целом все знаю. Могу ехать даже без навигатора.

- А экскурсию могли бы провести?

- Пожалуй, что нет. Ведь в Генте и его окрестностях есть много выдающихся мест и замков, и рассказать о том, в каком году там жили короли или принцы, очень трудно.

- На каком языке общаетесь в Бельгии?

- На английском. Его все знают. Когда ты говоришь, что разговариваешь на английском, то тебе доброжелательно отвечают, что нет никаких проблем.

В КОНТАКТЕ С РОДИНОЙ

- Ваши родные часто в гости наведывались?

- До карантина не раз приезжали и мои родители, и родители жены. Бывало, что гостили у нас по месяцу, а иногда и по два.

- Когда выходите на улицу во время карантина, маску одеваете?

- У нас сейчас это не обязательно. Тем более, что как я уже говорил выше, мы семьей выходим погулять только вечером. К тому же, живем в поселке возле Гента, где не так уж и много людей. В магазины я не выезжаю, во время карантина не был ни разу. Туда всегда едет жена, ведь лучше знает, что где лежит и поэтому может быстро скупиться. Она каждый раз берет с собой маску, резиновые перчатки и антисептик. По ее рассказам, если ранее требований относительно ношения маски придерживались не все, то теперь все больше и больше людей, кто ею пользуется.

- Футбол последние полтора месяца не снится?

- Если честно, то иногда бывает (улыбается). Ведь это часть моей жизни, которая проходит мимо меня. И это совсем не то чувство, как бывает во время отпуска. Все совершенно по-другому.

- С родными и друзьями в Украине в постоянном контакте?

- С родителями - да. К тому же, жена очень хорошо общается с моей сестрой, от которой получает почти всю информацию. С некоторыми друзьями мы также в тесном контакте.

- Напоследок хотелось бы знать, что бы вы пожелали украинским болельщикам в данной ситуации?

- В первую очередь, здоровья. И, конечно же, чтобы у всех все было хорошо. Чтобы все люди, в том числе и мои близкие и знакомые, были здоровы. Чтобы поскорее все это кончилось и возобновился чемпионат, чтобы каждый мог болеть за свою любимую команду и поддерживать ее на стадионах.