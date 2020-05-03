Белшина - Динамо Брест: два украинца сыграют в основе гостей

В матче седьмого тура Чемпионата Беларуси "Белшина" - "Динамо" у брестской команды с первых минут на поле вышли Артем Милевский и Александр Нойок.

Обе эти команды в нижней части турнирной таблицы, но именно "Динамо" действующий чемпион Беларуси.

Отметим, что в "Белшине" выступает украинец Михаил Пыско, но в этом сезоне он еще не выходил на поле.