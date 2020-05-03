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Защитник Кортрейка Бацула: С вероятностью в 80 процентов, сезон в Бельгии доигран не будет

Наши за границей
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Решение будет приниматься 4-го мая

Защитник Кортрейка Бацула: С вероятностью в 80 процентов, сезон в Бельгии доигран не будет
Новина українською

Украинский защитник бельгийского "Кортрейка" Андрей Бацула рассказал, почему чемпионат Бельгии не будет доигран после окончания карантина, которій вызвала пандемия коронавируса.

"Окончательно решение о том, возобновится ли чемпионат Бельгии, будет приниматься 4 мая. С вероятностью в 80 процентов, скорее всего, сезон в Бельгии доигран не будет.

Большинство клубов в стране зарабатывают на продажах билетов на матчи, на пиве, чипсах. Львиная доля доходов у таких клубов, как "Брюгее" и "Андерлехт" — это болельщики. За один матч они могут зарабатывать до 500 тысяч евро. Поэтому проводить матчи без болельщиков им не только не выгодно, но и затратно. Они понесут в таком случае большие убытки.

Есть вероятность, что массовые спортивные мероприятия с большим количеством людей в Бельгии запретят до 31 августа. Поэтому новый чемпионат начнется в сентябре. Нам тренер сказал, что если чемпионат доигран не будет, до 15 июня мы все разойдемся в отпуск.

Я пока что нахожусь в Бельгии, хотя многие игроки разъехались. Поэтому, когда у клуба возникла идея совместно с ресторанами доставлять еду благотворительным организациям, с радостью согласился. Выручка от этих обедов пошла на поддержку медработников. Я объехал порядка десяти домов, тренер тоже в десять домов съездил. Думаю, мы подарили людям положительные эмоции, которые важны в такое тяжелое время", — рассказал Андрей Бацула.

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В статье: Андрей Бацула Кортрейк (Бельгия)
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Источник:
Meta-ratings.com.ua
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