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Селюк: Хачериди сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации

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"Нужно смотреть кого брать"

Селюк: Хачериди сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации
Новина українською

Известный на постсоветском пространстве футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу белорусских клубков на трансферном рынке, приведя в пример подписание брестским "Динамо" украинского защитника Евгения Хачериди.

"Очевидно, трансферная политика некоторых белорусских клубов оставляет желать лучшего. Тратятся большие деньги, некоторые футболисты имеют большие зарплаты, но что в итоге?

Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи — это, на всякий случай, минимум шесть месяцев дисквалификации.

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Ну да ладно. Суть в том, что надо смотреть, кого берешь. Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату. Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь", — отметил Селюк.

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В статье: Евгений Хачериди Дмитрий Селюк Динамо (Брест)
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Источник:
Прессбол

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