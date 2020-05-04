Селюк: Хачериди сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации

Известный на постсоветском пространстве футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу белорусских клубков на трансферном рынке, приведя в пример подписание брестским "Динамо" украинского защитника Евгения Хачериди.

"Очевидно, трансферная политика некоторых белорусских клубов оставляет желать лучшего. Тратятся большие деньги, некоторые футболисты имеют большие зарплаты, но что в итоге?

Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи — это, на всякий случай, минимум шесть месяцев дисквалификации.

Ну да ладно. Суть в том, что надо смотреть, кого берешь. Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату. Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь", — отметил Селюк.