Селюк: Хачериди сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации
"Нужно смотреть кого брать"
Известный на постсоветском пространстве футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу белорусских клубков на трансферном рынке, приведя в пример подписание брестским "Динамо" украинского защитника Евгения Хачериди.
"Очевидно, трансферная политика некоторых белорусских клубов оставляет желать лучшего. Тратятся большие деньги, некоторые футболисты имеют большие зарплаты, но что в итоге?
Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи — это, на всякий случай, минимум шесть месяцев дисквалификации.
Ну да ладно. Суть в том, что надо смотреть, кого берешь. Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату. Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь", — отметил Селюк.
Новости по теме
- 07:22 Украинские Не будь как Хачериди. Ващук рассказал, как тренеры обучают молодежь на примерах Евгения
- 23:14 Украинские Чижевский: С возрастом футболист должен набираться ума. К сожалению, это не про Хачериди
- 17:38 Украинские Караваев: Хачериди в своем репертуаре. Когда Женя выходит на поле, он как в другом мире