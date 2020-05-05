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Украинский легионер Аякса 1990-х: Клюйверта после 2 голов в Лиге чемпионов на месяц вывели из состава

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Примеры с Винстоном Богардом и Патриком Клюйвертом

Украинский легионер Аякса 1990-х: Клюйверта после 2 голов в Лиге чемпионов на месяц вывели из состава
Новина українською

Андрей Демченко, наставник "Металлиста 1925" из Первой лиги, игрок "Аякса" 1995-1998 годов, вспомнил, как голландская команда боролась со звездной болезнью футболистов.

Демченко отмечает, что "Аякс" был не самой хулиганской командой.

Ничего сверхъестественного ребята себе не позволяли. Если кто-то зарывался, ветераны Райкард и Блинд (они были как бы посредниками между футболистами и тренерами) могли по-человечески объяснить.

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Помню, как ван Гал взял Богарда из Роттердама, и после нескольких матчей Винстон начал грубить тренеру, как говорится, "корону" немного поймал. И его моментально одернули, погрузили в другую команду и Богард быстро остудил свой пыл. Хотя парень был специфический - "уличный ганста", все вертел белками глаз и надувал щеки.

Или как Клюйверт "двушку" в Лиге чемпионов забил - его тоже в месяц вывели из состава, отправили в дубль тренироваться, пока не пришел в себя. Ван Гал умел отлично "пыль с ушей сбить".

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В статье: Аякс (Амстердам) Патрик Клюйверт Андрей Демченко Винстон Богард
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Источник:
sportarena

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