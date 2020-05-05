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Зинченко общается с Гюндоганом и ежедневно получает отчет от Ман Сити о своем здоровье

Наши за границей
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Парень, кажется, с датчиками не расстается

Зинченко общается с Гюндоганом и ежедневно получает отчет от Ман Сити о своем здоровье
Новина українською

Универсал "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность персоналу английского клуба за постоянное внимание и поддержку.

Саша рассказал, что каждое утро, когда просыпается, у него есть сообщение от медицинской команды о своем состоянии здоровья.

Ранее персонал клуба доставлял Зинченко продукты в квартиру в Манчестере. Сейчас же, поскольку Александр находится в Украине, они "посылают мне что-то такое, что всегда очень помогает".

Зинченко рассказал, что просыпается в 10 часов и берется за утреннюю тренировку.

Потом могу развлечься в саду вместе с семьей и двумя собаками. Нечасто выпадает возможность побыть с родными.

Играю в PlayStation - не часто, чаще в Counter-Strike на ноутбуке. Можно развлечься с друзьями и посмеяться. Это позитив, который я там нахожу.

Еще Александр, как рассказал он во время прямого эфира в Instagram "Манчестер Сити", подсел на сериалы.

Смотрю фильмы и Netflix - сериалы испанский "La Casa Da Papel" ("Бумажный дом") и "Prison Break" ("Побег").

Для связи с командой в Манчестер Сити используют WhatsApp и Instagram.

Раз в неделю мы проводим открытый общий сеанс. Кто-то из тренеров с физической подготовки или тренерского штаба принимает участие в сессии, и мы можем посмеяться и пошутить друг с другом. Иногда разговариваю с Илкаем Гюндоганом.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Илкай Гюндоган Александр Зинченко карантин
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