Зинченко общается с Гюндоганом и ежедневно получает отчет от Ман Сити о своем здоровье
Парень, кажется, с датчиками не расстается
Универсал "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность персоналу английского клуба за постоянное внимание и поддержку.
Саша рассказал, что каждое утро, когда просыпается, у него есть сообщение от медицинской команды о своем состоянии здоровья.
Ранее персонал клуба доставлял Зинченко продукты в квартиру в Манчестере. Сейчас же, поскольку Александр находится в Украине, они "посылают мне что-то такое, что всегда очень помогает".
Зинченко рассказал, что просыпается в 10 часов и берется за утреннюю тренировку.
Потом могу развлечься в саду вместе с семьей и двумя собаками. Нечасто выпадает возможность побыть с родными.
Играю в PlayStation - не часто, чаще в Counter-Strike на ноутбуке. Можно развлечься с друзьями и посмеяться. Это позитив, который я там нахожу.
Еще Александр, как рассказал он во время прямого эфира в Instagram "Манчестер Сити", подсел на сериалы.
Смотрю фильмы и Netflix - сериалы испанский "La Casa Da Papel" ("Бумажный дом") и "Prison Break" ("Побег").
Для связи с командой в Манчестер Сити используют WhatsApp и Instagram.
Раз в неделю мы проводим открытый общий сеанс. Кто-то из тренеров с физической подготовки или тренерского штаба принимает участие в сессии, и мы можем посмеяться и пошутить друг с другом. Иногда разговариваю с Илкаем Гюндоганом.