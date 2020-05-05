После первой общекомандной тренировки украинский легионер в Венгрии увидел, что 2-3 недель будет мало
На этой неделе - и первый контрольный матч
Со вчерашнего дня, с начала рабочей недели, в Венгрии профессиональные футбольные команды вернулись к общекомандным тренировкам. 23-27 мая там планируют продолжить чемпионат. В частности занимается и "Дебрецен", за который выступает украинский вингер Юрий Габовда.
Тренер команды, по словам украинца в #залишайсязФутболом, объявил, что неделя будет очень интенсивная, а в субботу уже запланирован контрольный матч.
До этого 10 дней тренировались малыми группами по 8-10 человек, переодевались дома, ехали своими автомобилями на базу - и сразу с машин шли на футбольное поле. В раздевалку не заходим и сейчас.
У футболистов возникли вопросы безопасности общекомандном тренировок. В ответ клуб, как рассказал Юрий, пообещал раз в 10 дней устраивать тест на коронавирус для каждого игрока.
После первого такого тестирования больных в команде не было обнаружено.
По словам Юрия, некоторые из команд в Венгрии не тренировались в малых группах, а сразу вышли на общекомандное занятие.
Первая общекомандная тренировка у нас была тяжелая, но эти 10 дней тренировок в малых группах также сказались - мы втягивались в процесс, хотя ...действительно очень трудно.
Ты думаешь, что готовился дома, поддерживал себя в форме. Но работа с мячом - это совсем другое. Видно, что все соскучились по работе на поле, но далеко не все удается.
Я сомневаюсь, что за 2-3 недели вернемся в ту же форму. Возможно будем в лучшей, но это будет не тот футбол, который был до коронавируса. Нужно будет месяц-полтора.
Юрий признается, что пережить карантин психологически ему помогла семья - жена и дочь.
Также Габовда переписывается с украинцами, которые выступают в других венгерских клубах.
Сообщества украинских футболистов в Венгрии не имеем и всех 15 соотечественников не знаю. Но и во время чемпионата, и сейчас, на карантине, держу связь с Харатиным, Файдой, Александром Надем, Эриком Кушниром.