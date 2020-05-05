После первой общекомандной тренировки украинский легионер в Венгрии увидел, что 2-3 недель будет мало

Со вчерашнего дня, с начала рабочей недели, в Венгрии профессиональные футбольные команды вернулись к общекомандным тренировкам. 23-27 мая там планируют продолжить чемпионат. В частности занимается и "Дебрецен", за который выступает украинский вингер Юрий Габовда.

Тренер команды, по словам украинца в #залишайсязФутболом, объявил, что неделя будет очень интенсивная, а в субботу уже запланирован контрольный матч.

До этого 10 дней тренировались малыми группами по 8-10 человек, переодевались дома, ехали своими автомобилями на базу - и сразу с машин шли на футбольное поле. В раздевалку не заходим и сейчас.

У футболистов возникли вопросы безопасности общекомандном тренировок. В ответ клуб, как рассказал Юрий, пообещал раз в 10 дней устраивать тест на коронавирус для каждого игрока.

После первого такого тестирования больных в команде не было обнаружено.

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По словам Юрия, некоторые из команд в Венгрии не тренировались в малых группах, а сразу вышли на общекомандное занятие.

Первая общекомандная тренировка у нас была тяжелая, но эти 10 дней тренировок в малых группах также сказались - мы втягивались в процесс, хотя ...действительно очень трудно. Ты думаешь, что готовился дома, поддерживал себя в форме. Но работа с мячом - это совсем другое. Видно, что все соскучились по работе на поле, но далеко не все удается. Я сомневаюсь, что за 2-3 недели вернемся в ту же форму. Возможно будем в лучшей, но это будет не тот футбол, который был до коронавируса. Нужно будет месяц-полтора.

Юрий признается, что пережить карантин психологически ему помогла семья - жена и дочь.

Также Габовда переписывается с украинцами, которые выступают в других венгерских клубах.