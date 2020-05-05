Андрей Демченко рассказал о сути конфликта при переходе с ЦСКА в Аякс ван Гала

Украинский экс-футболист, а сегодня тренер "Металлист 1925" Андрей Демченко в 1995-1998 годах выступал в амстердамском "Аяксе", который тогда возглавлял знаменитый тренер Луи ван Гал.

Андрей вспоминает, что его заметили на чемпионате Европы среди юношей, который проходил в 1994 году в Испании. Он тогда стал лучшим бомбардиром с 8 голами. Турнир смотрели представители различных европейских клубов (ведь там успели засветиться и такие ребята, как Давидс, де ла Пенья, Клюйверт и Рауль).

- Приходилось играть и против Тотти, Риккена, Нуно Гомеша и многих других «звезд» футбола 90-х. Сборную Франции, где были будущие чемпионы мира и Европы, мы обыграли со счетом 2:0 - оба мяча забил я. Так что и я был на радаре.

Моему агенту Константину Сарсании поступали запросы на меня - от "Баварии", "Штутгарта", "Фиорентины" и "Аякса". Вот выбирая среди равных предложений. я выбрал амстердамцев.

- Ну, разумеется, клуб на ходу и с отличным поколением молодых футболистов. Но почему все же Амстердам, а не традиционно Мюнхен или Флоренция с Руем Кошта, Байяно и Батистутой?

- Меня очень поразил "Аякс", когда мы сыграли на турнире в Гронингене против амстердамцев со сборной или СССР, или СНГ. Зеедорф, Мельхиот, Мусампа, Клюйверт - они нас обыграли 3:0 и поразили меня своей игрой. В памяти, в частице души осталось, что это очень серьезный клуб.

Поэтому, когда пришло конкретное предложение от "Аякса", я сразу согласился. Амстердамцы все четко рассказали: когда и где просмотр, условия, чего от меня ждут и что обещают.

- Какой он, просмотр в "Аяксе" ван Гала?

- Сначала тебя бросают в другую команду, потом играешь игру, после чего тебя перебрасывают в основу, чтобы сравнить уже с молодежью первой команды. У меня это заняло три недели: сыграл два матча с неплохими командами, забивал и отдавал голевые передачи. И вот 21-22 декабря 1994 год я уже знал, что меня хотят оставить и предлагают садиться за стол переговоров.

- Говорят, Луи ван Гал был больше, чем главный тренер и даже с вами, юниором, лично проводил переговоры о контракте...

- Да это правда. Предложить мне контракт - это было его решение. На переговоры он прибыл вместе с финдиректором Ари ван Осом и его помощником. А с нашей стороны стола меня поддерживали бельгийский агент и Сарсания. "Аякс" предложил контракт на 4 года - для меня, у которого была зарплата дублера "Аякса" в 500-700 долларов, это было в разы больше.

- Но не то, чего вы ожидали, из-за чего с ван Галем даже завязалась дискуссия...

- Даже не так. Когда я вел переговоры со своим агентом в Москве, он мне назвал совсем другую сумму возможного контракта. А когда сел за стол - увидел совсем другие цифры. Я был недоволен и сказал Кости: "Это не то, что ты обещал, я не буду подписывать". Луи ван Гал был, естественно, ошарашен, что молодой игрок не сразу подписывает договор, а носом крутит.

Они вышли посоветоваться, и ван Гал сказал: "Поднимаем предложение на 30%, так как хотим этого футболиста. У вас пять минут. Думайте". Так как я в принципе хотел именно в "Аякс", я согласился. Но «осадок» остался, потому что понимал - в Москве мне обещали совсем другое. Нечто похожее было со шведом Йоргеном Петтерсеном, которого просматривали параллельно со мной, но он на предложенные деньги не согласился - вернулся в "Мальме", а позже перешел в "Боруссию" (Мёнхенгладбах), где довольно успешно дальше играл.

- Говорят, вы были первым «евробляхером» Украины.

- Что? ...Но это клевета чистой воды. Клевета со стороны агента, который получил свои деньги и обиделся. На самом деле, у меня в Лондоне учился один друг. Приехал ко мне в гости на каникулы и попросил: "Андрюха, помоги мне купить машину, я в Лондоне Кстати забыл, куплю, чтобы съездить забрать и домой поехать". Я его повез в Бельгию, чтобы там ему помочь купить на опыте. А Костя Сарсания обиделся, что недосчитался агентских, поэтому и эту «мульку» запустил, и еще рассказывал, что я какой-то бильярдную открыл, и с ван Галом торговался за последнее гульден. А на самом деле я нормальный профессионал - играл, пытался.

Хотя, это я потом понял, это они, агенты, должны были отстоять первую договоренность. Меня продавали с ЦСКА в "Аякс" за 1 миллион долларов, и у каждого был свой интерес - и у клубов, и у агента из Бельгии, и у Кости. Только мои интересы были в стороне. Ему сказали тогда: "Если твой игрок не подпишет, мы с тобой закончим работать». Вот он и сделал так, что я подписал контракт на худших условиях, чем оговаривали в Москве, а также свой бонус отдал в честь предстоящего контракта моего, который мне обещали. Получил свое и начал мне мстить. Зато с тем агентом Сарсания смог продолжать работать, следствием чего стали трансферы Хохлова в ПСВ, Шуков в Витесс, Ковальца в Твенте, Петрова, Темрюкова ...На этом уже можно было хорошо зарабатывать.

А еще какая-то история была! Мало того, что зарплата хуже, чем обещали сначала, так еще и никто из агентов мне не подсказал и я много лет по 60% налогов платил в голландскую казну! Уже когда Шота Арвеладзе пришел, он мне объяснил: "Зарегистрируйся в Украине, ты резидент другой страны, подай в иностранную налоговую службу, объяснил ситуацию, что ты платишь там и платы 10-15% налога". А меня привезли, чтобы сорвать куш и обмануть молодого мальчика, так и произошел конфликт.