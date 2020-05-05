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Морозюк: Буду очень рад, если Ребров переедет в Турцию. Думаю, что это именно его чемпионат

Наши за границей
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Слухи сватают тренера в Фенербахче

Морозюк: Буду очень рад, если Ребров переедет в Турцию. Думаю, что это именно его чемпионат
Новина українською

Украинский хавбек "Ризеспора" Николай Морозюк высказал свое мнение о возможном переезде Сергея Реброва в "Фенербахче".

"Фенербахче" - это большая команда здесь. У них богатая история и огромная армия болельщиков. Люди просто сходят с ума от этой команды. У них хорошие исполнители, которые приехали из Европы и играли в топ-командах. Буду очень рад, если Сергей Станиславович переедет в Турцию. Это будет большой шаг в его карьере. Он еще молодой и перспективный. Думаю, что это именно его чемпионат", - сказал Морозюк.

Напомним, что с 2002 по 2004 год Ребров выступал за "Фенербахче" в качестве игрока и забил 5 голов в 41 матче. Вместе с командой Сергей выиграл одно чемпионство.

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В статье: Николай Морозюк Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Ференцварош (Будапешт) Ризеспор (Ризе)
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Источник:
ТК Футбол

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